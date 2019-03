VIDEO. Deze boeddhistische robot leidt gebedsdiensten Christelle Zitu

12 maart 2019

16u59

Bron: AP 0 Het leukste van het web In de Japanse stad Kyoto brengt een futuristische robot de levenslessen van boeddha over in de tempel Kodaiji. De robot krijgt de naam ‘Minder’ en verwijst naar Kannon Bodhisattva, de god van genade.

Een boeddhistische robot die spreekt en vragen beantwoordt tijdens een dienst is een primeur in Japan. Volgens Tensho Goto, de bedenker van de robot, komt de god van genade Bodhisattva in verschillende vormen voor. Dus ook in een futuristische vorm.

De robot is 195 centimeter groot en weegt 60 kilogram. Hij is voornamelijk gemaakt van roestvrij staal en het gezicht en de handen zijn gemaakt van silicone. Het heeft de boeddhisten tientallen miljoenen yen gekost om hem te maken. Omgerekend gaat het om meer dan 70.000 euro.

‘Minder’ de robot zou een positief effect hebben op mensen tijdens de dienst. Door oogcontact en handgebaren is de relatie met de robot ook sterker. Het geeft de aanbidders meer ruimte om hun verbeelding te gebruiken. Daarvoor is de futuristische robot ook gemaakt. Goto, de ontwerper van de robot, wil meer dan de klassieke boeddhistische beelden en foto’s. Hij moet in staat zijn om te communiceren met mensen.

De robot preekt en zingt gedurende 25 minuten in de kortste en populairste boeddhistische hartsoetra. Wie wil kan de robot nog zien tot 6 mei.