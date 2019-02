VIDEO. De droom van elk kind: een sneeuwman die niet smelt Redactie

04 februari 2019

17u20

Bron: KameraOne 0

In Altrincham, in de buurt van Manchester, maakte de familie McDade een levensgrote sneeuwman van zo’n twee meter hoog. De sneeuwman kreeg de naam ‘Frosty’ en groeide in korte tijd uit tot een lokale bezienswaardigheid. Omdat ‘Frosty’ dreigde te smelten, werd hij geëvacueerd. De sneeuwman werd naar een indoor skipiste gebracht, op zo’n 20 km van zijn oorspronkelijke woonplaats.