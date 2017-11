VIDEO: De cameraman had alles klaar, maar dan... mvdb - rr

23u57

Bron: Weather Channel 0 Weather Channel Het leukste van het web Alsof Murphy en zijn wet ermee gemoeid waren, werd hét cameramoment van het jaar in Atlanta maandagochtend (plaatselijke tijd) verstoord... door een passerende lijnbus.

De cameraman van The Weather Channel kan zich wel de haren uit het hoofd trekken. Alles stond klaar om de sloop van de Georgia Dome (een van de grootste overdekte stadions ter wereld) in de beste omstandigheden te filmen. Dat was alleen buiten een passerende lijnbus gerekend. Ook de busbestuurster vond de gecontroleerde ontploffing van het sportstadion spectaculair, dus maakte ze een extra stop om het gebeuren gade te slaan. Tot grote wanhoop van de Weather Channel-cameraman die het onheil ziet aankomen en met gedempte stem zijn frustraties vloekend uit. Alle actie gemist. De beelden gaan inmiddels viraal. Meer dan twee ton explosieven legden de 29 verdiepingen tellende Georgia Dome in twaalf seconden plat. In onderstaande 'lees-ook' zie je hoe dat eruit zag.