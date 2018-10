VIDEO. Cameron Vandenbroucke koerst tegen paard

Valentijn Dumoulein

09 oktober 2018

20u20 0 Het leukste van het web Wielrenster Cameron Vandenbroucke heeft het in een spannende race op de paardenkoers in Winkel Koerse opgenomen tegen een jockey met paard. Op een parcours van vierhonderd meter koerste ze tegen draafster Tine Delameilleure uit Lichtervelde en haar paard Coktail.

Het werd een spannende nek-aan-nekrace, maar in de laatste twintig meter moest Cameron toch nipt de duimen leggen tegen de sulky met paard. “Ondanks mijn verlies was dit een onvergetelijke ervaring”, aldus Cameron na afloop. “Ik zat heel dicht tegen een overwinning, maar op het eind werd ik overklast. Het was een moeilijke race, al heb ik wel enorm genoten van de sfeer die op Winkel Koerse heerst. Het publiek heeft me hier met open armen verwelkomd.”

Het was de eerste Ladies Run ooit op het evenement, dat eerder wel al (oud-)wielrenners als Robbie McEwen, Zico Waeytens en Nico Mattan in de strijd tegen een sulky met draver gooide.

