VIDEO. Bowler van 105 jaar wil nog steeds beter worden SDA

12 december 2018

09u16

Bron: AP, VTM Nieuws 1

Tom Pisano uit New York bowlt als sinds zijn vijftien jaar, maar is nog lang niet uitgespeeld. Hij heeft net zijn 105e verjaardag mogen vieren en blijft twee keer per week oefenen om naar eigen zeggen nog beter te worden.