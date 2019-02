VIDEO. Bikinimodel poseert tussen wilde zwijnen, maar wordt keihard in bil gebeten HR

13 februari 2019

16u57

Bron: Instagram, People.com 0 Het leukste van het web Michelle Lewin, een Venezolaans fitnessmodel met 13 miljoen volgers op Instagram, zal zich haar fotoshoot op de Bahama’s nog even herinneren. Terwijl ze op ‘Pig Beach’ poseerde tussen de wilde zwijnen, werd ze plots keihard in haar bil gebeten.

Lewin (32) is afkomstig uit Venezuela, maar woont in Miami in de Verenigde Staten. Ze verdient de kost als online-fitnessgoeroe. Haar 13,2 miljoen volgers op Instagram bewijzen dat ze succes heeft. Voor een fotoshoot op de Bahama’s trok het model naar het eiland Big Major Cay, ook wel gekend als ‘Pig Beach’ - omwille van de varkentjes.

Bijtsporen

Daar stond Michelle te poseren, toen één zwijn plots dichterbij kwam en hard in de billen van de Venezolaanse schone beet. Die schrok, gilde luid en vluchtte snel weg. De aanval van het varken liet rode bijtsporen achter op de billen van het model. De tanden zijn duidelijk te zien.

De video van het incident postte ze gisteren op Instagram. Hij werd al meer dan vijf miljoen keer bekeken. Lewin is niet het eerste model dat op de Bahama’s wordt aangevallen. Vorige zomer werd Instagrammodel Katarina Zarutskie (19) aangevallen door een ‘veilige haai’ waarmee ze poseerde.