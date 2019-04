VIDEO. Bijzonder om te zien: tweelingzusjes ‘boksen’ in baarmoeder Karen Van Eyken

16 april 2019

12u38

Bron: Daily Mail, China Daily 2 Het leukste van het web Tweelingen zijn vaak vrienden voor het leven, maar in de baarmoeder kan het er soms heftig aan toe gaan. Getuige daarvan deze video van nog ongeboren Chinese tweelingzusjes die lijken te boksen.

De opmerkelijke beelden werden vorig jaar gemaakt door de vader van de identieke tweeling toen zijn echtgenote een echo onderging na vier maanden zwangerschap. Het koppel was verrast om vast te stellen dat de foetussen al leken de boksen in de baarmoeder.

De vader, meneer Tao, vond het tafereel erg amusant en maakte er een filmpje van dat hij uploadde op video-app Douyin waarna de beelden viraal gingen. Ondertussen kreeg de video al meer dan 2,5 miljoen ‘likes’ en hebben media van overal ter wereld het filmpje opgepikt.

De man kon niet vermoeden dat zijn dochters nog voor hun geboorte internetsterren zouden worden.

Bijzondere tweelingzwangerschap

Belangrijk om te vermelden is dat het ging om een zeer zeldzame monochoriale monoamniotische tweelingzwangerschap waarbij de foetussen niet alleen een placenta deelden maar zich ook samen in één vruchtzak bevonden.

Meneer Tao vertelde overigens dat zijn meisjes niet de hele tijd zaten te vechten. Tijdens een andere echo in januari hielden ze mekaar liefdevol vast. “Het was pakkend om te zien. De baby’s waren nog zo klein, maar leken voor elkaar te zorgen. Ik ben er zeker van dat ze later harmonieus zullen samenleven.”

De deugnietjes zijn op 8 april gezond ter wereld gekomen. Hoe ze heten, werd niet verklapt. Maar we weten wel dat ze de schattige koosnaampjes ‘Kers’ en ‘Aardbei’ hebben gekregen - vernoemd naar het favoriete fruit van hun moeder.