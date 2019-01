VIDEO. Bestuurder zit vast in de sneeuw maar geeft niet op Zo moet het duidelijk niet Redactie

23 januari 2019

15u12 3

Deze man had het niet makkelijk om te starten deze ochtend en dit is duidelijk wat je dan niet moet doen. De bestuurder kwam vast te zitten in de sneeuw en extra gas geven hielp duidelijk niet. Uiteindelijk duwt een groepje scholieren hem toch op gang en schuift hij verder over de besneeuwde straat.