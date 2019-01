VIDEO. Bende geiten achtervolgt joggende man Redactie

02 januari 2019

13u29

Bron: KameraOne/ViralHog 0

Deze man wou op zijn gemak gaan joggen langs een rustige weg in de Amerikaanse staat Missouri, maar had niet gedacht dat enkele ‘trainingpartners’ hem zouden volgen. Een bende geiten op een weide had de man namelijk in de gaten toen hij passeerde. De dieren waren duidelijk gefascineerd door de jogger, want ze slaagden erin om door een gat in de omheining te kruipen en de man te achtervolgen.