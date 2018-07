VIDEO. Beer ontdekt bubbelbad in achtertuin en grijpt zijn kans Redactie

03 juli 2018

07u52

Bron: VTM Nieuws 0 Het leukste van het web Deze beer had duidelijk nood aan ontspanning. Hij lijkt alvast enorm te genieten van het bubbelbad in de tuin van Mark Hough, een Amerikaan die rustig een margarita was aan het drinken toen hij plots geritsel hoorde. “Ik keek om en zag plots een beer over mijn hek klimmen”, vertelt hij. “Daarna waggelde het beest naar mijn jacuzzi om volop te genieten.”

Hough ging snel naar binnen, maar het dier leek zo op zijn gemak dat hij naar buiten ging om het tafereel te filmen. De beer speelde met de chloorverdeler en gooide ook de thermometer in het rond.

Na te weken in het bubbelbad, had het dier duidelijk dorst. Het liep wat rond in de tuin, tot hij de margarita van Hough vond. “Hij wandelde er recht op af en dronk hem in één teug op”, vertelt de Amerikaan.

