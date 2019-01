VIDEO. Bakkerij in Londen verkoopt Brexittaart Redactie

29 januari 2019

17u50

Bron: AP 0

Deze Bulgaarse bakker kwam in 2008 naar Londen in de hoop op een beter leven. Nu vreest hij dat de brexit wel eens voor problemen zou kunnen zorgen. Dat aanklagen doet hij via een bijzondere taart.