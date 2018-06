Video: Babyspringen tegen het kwaad SDA

04 juni 2018

15u50

Bron: AP 2

Afgelopen zondag vond het jaarlijkse El Salto del Colacho plaats in het noorden van Spanje. Dat is een religieus festival waarbij mannen, gekleed als de duivel, over baby's springen om zo de kwade geesten te verjagen.