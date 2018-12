VIDEO. Baby weegt 6,5 kg bij geboorte DVDE

31 december 2018

09u34

Bron: KameraOne 0

Het was even schrikken voor Jennifer en Eric Medlock uit de Amerikaanse stad Arlington. Tijdens de bevalling bleek hun zoontje Ali groter dan verwacht: de ‘kleine’ baby woog maar liefst 6,5 kilogram. Dat is een record in het ziekenhuis van Arlington.