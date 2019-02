VIDEO. Baasje en Duitse herder na 8 maanden en 280 km verder herenigd jv

18 februari 2019

14u39 0 Het leukste van het web Tom Woollacott uit Massachusetts was er het hart van in toen zijn Duitse herder Kaiser in juni vorig jaar van huis wegliep. De eerste weken reed Woollacott naar eigen zeggen elke dag 2.400 km rond om Kaiser te zoeken. Acht maanden later konden baasje en hond elkaar eindelijk toch weer omhelzen. Kaiser had zelf 280 km afgelegd.

Kaiser is een vijfjarige herdershond van bijna 60 kilo. In juni 2018 sprong hij over een muurtje terwijl een vrouw op hem aan het dogsitten was. De viervoeter werd nog gespot in Massachusetts en, 120 km verder, in New Hampshire. Maar Woollacott kon zijn geliefde hond niet vinden, zelfs niet met een drone. Toch gaf het baasje nooit op.

In januari ontdekte een vrouw uit de Amerikaanse staat Maine - bijna 300 km van Massachusetts - dat een hond met het vlees dat in haar veranda lag aan de haal was gegaan. Ze gaf het dier drie weken lang te eten, maar kon hem niet vangen. Dat deed de dierenbescherming die de hond op 6 februari naar een asiel in South Paris bracht. Het bleek achteraf om Kaiser te gaan.

Het dierenasiel zette foto’s op Facebook om de eigenaar van Kaiser op te snorren. Er kwamen tientallen reacties binnen van mensen die de herder meteen zelf in huis wilden halen. Maar donderdag kregen ze dan toch het échte baasje, Tom Woollacott, aan de lijn. Met foto’s van het gebit van Kaiser kon hij dat ook bewijzen. De hond luisterde bovendien duidelijk naar de naam ‘Kaiser’.

Een emotionele Woollacott reed naar het asiel, waar de verhoopte hereniging plaatsvond. Aanvankelijk was Kaiser nog erg timide en onderdanig, maar eens de hond doorhad dat wel degelijk zijn baasje voor hem stond, kon de vreugde niet meer op. Woollacott kon zijn tranen niet bedwingen.

De precieze avonturen van Kaiser kent enkel de herder zelf. Maar het is perfect mogelijk dat hij de 280 km afstand in die acht maanden helemaal zelf heeft afgelegd.