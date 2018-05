VIDEO: Avonturiers zwemmen naar verlaten legerduikboot en brengen er stiekem nacht door in torpedokamer KVDS

31 mei 2018

14u26

Bron: Eigen berichtgeving 0 Het leukste van het web Een team van Nederlands-Vlaamse urban explorers heeft een bijzondere expeditie achter de rug. Ze trokken naar een geheime locatie voor de kust van Portugal om er de nacht door te brengen op een verlaten legerduikboot. Nadat ze de bewaking van de Portugese marine hadden omzeild, zwommen ze naar de onderzeeër en gingen ze aan boord op onderzoek uit.

“Het was een van de meest bijzondere dingen die we tot nu toe deden”, vertelt avonturier Bob Thissen aan onze redactie. “De meeste afgedankte onderzeeërs worden leeggehaald en gestript of omgebouwd tot museum. Deze was nog helemaal bewaard zoals hij vroeger was.”

Zeemacht

Vroeger is 2005, het jaar dat het vaartuig uit de omloop werd gehaald. Het was sinds het einde van de jaren zestig constant in dienst geweest van enkele Europese mogendheden. Waar de duikboot nu precies ligt, willen Thissen en zijn teamgenoot Frederik Sempens liever niet verklappen. “Het enige wat ik kwijt kan, is dat hij bij een basis van de Portugese zeemacht ligt”, klinkt het mysterieus.

De aanpak van het team was ook enigszins anders dan anders. “Normaal gezien hebben we een klein bootje waarmee we naar marineschepen varen, maar omdat de onderzeeër niet ver van de kant lag, besloten we te zwemmen. Dat was wel even fris, want het water was niet veel warmer dan 10 of 12 graden. Op de duikboot was het nog even uitkijken voor patrouillerende mariniers, maar we raakten toch binnen. Twee uur na de start van onze tocht stonden we in de romp van het vaartuig”, zegt hij.

Ontdekkingstocht

En dan begon de grote ontdekkingstocht. Langs de machinekamers waar ze logboeken en blauwdrukken van de boot vonden, tot in de keuken en slaapplaats van de vroegere bemanning. Hoogtepunt was de torpedokamer. “Die was wel heel indrukwekkend”, aldus Thissen. “Je kon er nog de omhulsels zien waarin de torpedo’s hadden gezeten toen het vaartuig nog in dienst was. Het was dan ook snel beslist dat dit de plek was waar we de nacht door zouden brengen.”

De volgende morgen, 12 uur na de start van de expeditie, stonden ze veilig en ongezien weer aan land. “Het was heel bijzonder om dat een keer mee te maken, maar het moet vreselijk geweest zijn om drie maanden in zo’n onderzeeër te moeten leven”, zeggen de avonturiers nog. “Het is best deprimerend, want het is er claustrofobisch klein en er is niets van zonlicht. Je kan nooit eens naar buiten om een frisse neus te halen. Heel anders dan op een gewoon marineschip. En privacy aan boord van zo’n duikboot, daar hoefde je ook niet op te rekenen.”

Het volledige filmpje kan je bekijken op het YouTubekanaal van Bob Thissen – Exploring the Unbeaten Path – en via zijn website.

