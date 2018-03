VIDEO: Avonturiers dringen binnen op verlaten luchthaven. Maar weer naar buiten raken blijkt plots niet zo eenvoudig te zijn Koen Van De Sype

22 maart 2018

16u15

Bron: Eigen Berichtgeving 4 Het leukste van het web De Nederlandse urban explorer Bob Thissen heeft een hachelijk avontuur beleefd op Cyprus. Op zoek naar plaatsen waar niemand nog komt, verzeilde hij op een verlaten luchthaven aan de grens tussen het Griekse en Turkse deel van het eiland. Toen hij daar met zijn twee kameraden een reportage had geschoten en ze weer wilden vertrekken, bleek het echter niet zo eenvoudig om weer ongezien van het terrein af te raken. Want dat was plots zwaar beveiligd.

Het was afgelopen maand dat Thissen naar Cyprus trok. Hij had al heel wat gelezen over de verlaten luchthaven op het eiland en wilde die nu ook eens met eigen ogen zien. De gebouwen – die zowel door het leger als voor de burgerluchtvaart werden gebruikt – staan intussen bijna een halve eeuw leeg, sinds de Turkse invasie, die begon op 20 juli 1974.

Expeditie

Op zijn YouTubekanaal postte Thissen gisteren een filmpje van de expeditie. Daarop is te zien hoe hij met zijn vrienden zonder veel problemen het terrein opsluipt en een tour maakt door het gebouw. Vooral de door de tand des tijds getekende vertrekhal maakt een griezelige indruk. Als ze na een paar uur weer willen vertrekken, blijken ze plots echter niet alleen te zijn.

“Normaal gezien is er wel wat beveiliging op dergelijke sites”, vertelt Thissen aan onze redactie. “Maar veel meer dan een patrouille die elk uur even rond de gebouwen gaat, is dat doorgaans niet. Dit keer bleek de security veel intensiever. Wagens van de Verenigde Naties (VN) cirkelden de hele tijd rond de gebouwen. Op zeker moment zouden we gezworen hebben dat we zelfs mannen in de gebouwen hoorden. Het werd ons echt heet onder de voeten.”

Dak

Nadat ze verscheidene keren weg waren moeten duiken voor de patrouilles, vluchtten ze naar het dak van het gebouw om zich te verbergen. Urenlang wachtten ze daar, tot de wagens weer weg zouden rijden. “Uiteindelijk hebben we daar een hele dag vastgezeten. We durfden ons uiteindelijk nog nauwelijks te bewegen uit angst dat we ontdekt zouden worden”, aldus Thissen.

Toen de kust ’s avonds veilig leek, maakten ze van het moment gebruik om de luchthaven te ontvluchten. Maar ze keerden nog niet terug naar hun wagen – die enkele kilometers verderop geparkeerd stond – voor ze nog het wrak van een oud vliegtuig bezocht hadden. “We waren al helemaal op ons gemak en blij dat we er weer mee weg waren gekomen, toen er opnieuw een patrouille verscheen”, aldus Thissen. “Deze keer bleef die gelukkig niet lang rondhangen. Met een laatste spurtje raakten we over de prikkeldraad het terrein weer af.”

Fukushima

De volledige reportage kan je bekijken op het YouTubekanaal van Bob Thissen (Exploring the Unbeaten Path). Daar zijn ook nog andere reportages te vinden over zijn avonturen. Zo reisde hij al naar het door een kernramp getroffen Fukushima, waar het leek of de tijd stil was blijven staan op 11 maart 2011. En drong hij binnen op een zwaar bewaakt militair domein in Kazachstan, waar kopieën lagen van twee spaceshuttles waarmee de Amerikanen vorige eeuw de ruimte ingingen.