Amerikaan is dolgelukkig nadat hij Powerball-jackpot van 262 miljoen euro wint

28 januari 2019

Een Amerikaanse vrachtwagenchauffeur uit New York heeft 298,3 miljoen dollar (een kleine 262 miljoen euro) aan prijzengeld gewonnen nadat hij had deelgenomen aan de Powerball. David Johnson is 56 en dolgelukkig. Hij heeft ook beslist wat hij zal kopen met een deel van het prijzengeld: “Een knalrode Porsche”.