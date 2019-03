VIDEO. Als je dacht dat je kon snowboarden... kan je deze slopes eens proberen DVDA

07 maart 2019

Olympisch kampioen snowboarden Pierre Vaultier deed begin dit jaar de moeilijkste slopereeks uit zijn hele leven. In het Franse La Salle-les-Alpes werd een parcours van 250 meter uitgezet. De blokken zijn allemaal zo'n zes meter hoog, er is telkens minder dan een meter ruimte om te landen en na twee meter moest de kampioen telkens weer afstoten voor de volgende hindernis. Valtier deed wel honderd runs, maar slechts zes ervan lukten volledig. “Het is ultratechnisch, echt millimeterwerk”, vertelt de man er zelf over.