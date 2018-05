VIDEO: Agent had beloofd iets geks te doen als leerling betere punten haalt, nu regelt hij het verkeer met roze pruik ADN

25 mei 2018

12u20

Bron: Woodstock Police, GA 0 Het leukste van het web Aan het begin van het schooljaar maakte politieagent Bonebrake leerling Bryan een deal: als de jongen het beter zou doen op school, zou de agent alles doen wat hij maar wenst. Nu ja, niet alles. Maar toch iets geks. Of Bryan zijn punten een pak beter zijn? Vraag dat aan die man daar die het verkeer regelt met een gigantische roze pruik.

Zo fier als een gieter kwam Bryan deze week met zijn rapport aandraven bij politieagent Bonebrake. Hij kon uitpakken met schitterende cijfers. Én hij wist meteen wat hij van de agent zou vragen: of die het verkeer aan zijn lagere school in Woodstock, Georgia wou regelen - in een doldwaze pruik?

Zo gezegd, zo gedaan. Bonebrake zette woensdag zijn beste beentje voor met een roos gevaarte op zijn hoofd. Tot groot jolijt van de leerlingen en de ouders die passeerden, en van de vele mensen die dankzij een video gedeeld door de politie online de humoristische agent aan het werk zien.