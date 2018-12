VIDEO. Adventskransen zijn aan revival bezig Al zien ze er niet meer zoals vroeger uit



DVDA

12 december 2018

09u54

Bron: VTM NIEUWS 0

Adventskransen oubollig? Niet meer, in een moderner jasje en zonder kaarsen zijn ze steeds vaker in trek. Al geniet de naam ‘winterkransen’ de voorkeur. Het succes blijkt uit een workshop waar je je eigen kransen kan maken. Mannen en vrouwen zijn enthousiast, want de sessies waren in een mum van tijd uitverkocht. Wie een beetje creatief is boekt met een simpele hoepel en wat groen snel resultaat.