VIDEO: Aanstaande Brusselse bruid doet veiligheidsdemonstratie op Ryanairvlucht en gaat viraal mvdb

28 maart 2018

09u44 0 Het leukste van het web Een aanstaande bruid uit het Brusselse gaat viraal met haar plotsklapse veiligheidsinstructies op een Ryanairvlucht van Brussel naar Barcelona.

Tara Berenbaum kreeg voor haar vrijgezellenweekend van haar meereizende vriendinnen een stewardess-outfit overhandigd en trok deze aan vooraleer ze 's ochtends vroeg vanop Brussels Airport opstegen.

Het gezelschap vroeg een steward aan boord of Tara mocht helpen bij de veiligheidsdemonstratie, daar ze als airhostess gekleed was. Dat mocht. Tot groot jolijt van de vriendinnen en de inzittenden showde Tara onder meer hoe reizigers de zwemvest moeten gebruiken. De steward keek goedkeurend toe.

Julie Marinower, dochter van Antwerps onderwijsschepen Claude Marinower (Open Vld), filmde de beelden en liet aan Engelstalige media weten dat Tara niet tipsy was, zoals sommige nieuwssites schreven. Ryanair stelt in een reactie dat de veiligheid van de inzittenden niet in het gedrang kwam. Twee andere leden van het cabinepersoneel voerden de reguliere instructies uit.