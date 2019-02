VIDEO. 96-jarige man krijgt 100.000 verjaardagskaarten Redactie

Duane Sherman werd 96 jaar en dat wou zijn dochter niet zomaar laten voorbij gaan. Ze postte een bericht op Facebook om iedereen te vragen een verjaardagskaart op te sturen voor haar vader. “Ik wou dat hij zich bijzonder zou voelen”, aldus dochter Sue. De man uit Californië kreeg zo’n 100.000 kaarten opgestuurd vanuit de hele wereld. Eén van de kaartjes was zelf van een man die hij kende van bij de marine en die hij al 75 jaar niet meer gezien had. Dankzij de verjaardagskaart vond een reünie plaats. Het enige probleem is dat Duane slechtziend is. Hij kan de kaarten dus zelf niet lezen. Zijn familie leest ze daarom voor.