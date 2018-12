VIDE0. Jongetje krijgt hét ultieme kerstgeschenk van zijn dromen jv

18 december 2018

11u29 0 Het leukste van het web Een kereltje uit het Amerikaanse Pittsburgh mocht al een vervroegd kerstgeschenk openmaken, meer dan een week voor kerstmis. Waarom, dat werd snel duidelijk. Voor de jongen ging een ware droom in vervulling. Zijn oom Jadin Hart zette zaterdag het virale filmpje van de hartverwarmende ‘unboxing’ op Twitter. Het is intussen al meer dan 19 miljoen keer bekeken.

Het ventje wijst in de video met verbazing naar het enorme pak. We horen omstanders hem aanmoedigen om het cadeau uit te pakken. Als hij daarmee bezig is, heeft hij “nog geen enkel idee” van wat het zou kunnen zijn. “Ik denk wel dat je er blij mee zal zijn”, stelt iemand hem gerust.

Video: Twitter/JayRayy7



Volgt het moment suprême, als door een opening de papa van de jongen op zijn knieën uit de doos schuifelt, compleet in legeruniform. Het was dé kerstwens van het zoontje om zijn papa-soldaat met kerst te kunnen knuffelen. En dat déden de twee, heel lang. “Ik heb je gemist”, stamelt het kereltje.

Bij vele kijkers bracht het emotionele herinneringen naar boven. Ook bij de Britse komiek James Corden, bekend van The Late Late Show en vooral de rubriek Carpool Karaoke daarin. Corden haalde op Twitter het moment op toen zijn eigen vader terugkeerde uit de Golfoorlog. “Ik hield hem zo stevig vast toen hij van de bus stapte op de militaire basis. Ik kon hem niet loslaten. Ik weet het nog alsof het gisteren was”, tweette Corden.