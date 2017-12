Vibrator in brievenbus jaagt bewoners de stuipen op het lijf LB

16u50

Bron: Belga 5 Toy Joy

Een rinkelende en vibrerende vibrator in een brievenbus heeft de bewoners van een meergezinswoning in het Duitse Oranienburg de stuipen op het lijf gejaagd.

Enkele bewoners durfden gisterennamiddag wegens het mysterieuze geluid het pand zelfs niet meer verlaten, aldus de politie vandaag in Brandenburg. Mogelijk waren ze wegens de waarschuwingen voor verdachte pakketten in verband met de afperser van pakjesbedrijf DHL uiterst voorzichtig en verwittigden ze de politie.

De agenten ontdekten door de brievenbusklep het seksspeeltje, dat blijkbaar bij het posten in de bus vanzelf in werking was geschoten. Omdat de eigenaar van de brievenbus niet te bereiken was en de vibrator al enige tijd aan stond, lieten de ambtenaren het ding waar het was.