Vertederend: trouwe hond wacht elke dag twaalf uur aan station tot zijn baasje terugkomt van zijn werk TTR

03 mei 2018

13u41

Bron: Daily Mail 0 Het leukste van het web Elke dag zit de trouwe hond al kwispelend te wachten op zijn baasje, een slechtziende man uit Chongqing in China. Het is een vertederend beeld dat momenteel het internet verovert.

Elke dag wandelt de 15-jarige hond mee met zijn baasje naar het metrostation. Naar huis terugkeren doet de vrolijke hond niet. Hij blijft twaalf uur liggen, tot zijn baasje arriveert na een lange werkdag.

“Hij is altijd al zo loyaal geweest”, vertelt de eigenaar van het dier. Ook de buurtbewoners zijn enthousiast over de loyale hond. "Hij doet geen vlieg kwaad en hij kan er echt van genieten als iemand hem even komt aaien tijdens het wachten", klinkt het.

Duizenden mensen posten foto's van hem op Weibo onder de hashtag #CelebrityDogEverydayWaitsForOwnerToFinishWork. Uit vele reacties blijkt dat mensen vinden dat de hond een voorbeeld is voor iedereen. "Van de moraal uit het dierenrijk kunnen we nog iets leren!", staat onder meer te lezen.