Vertaalfoutje bij Albert Heijn: "Graag een rij vormen om uw gevoeg te doen" Samuel Bom

17u18

Wie Spaans spreekt en een bezoek brengt aan de Albert Heijn op het Koningsplein in Amsterdam, staat een vreemde verrassing te wachten. Een vertaalfout vraagt hen niet in de rij voor de kassa aan te sluiten, maar allemaal op een rij te gaan staan voor de grote boodschap.

Op het bord staat: "Por favor por caga una filla''. Vrij vertaald betekent dat: "Om uw gevoeg te doen, alsjeblieft een rij''. De vreemde vertaling is ontdekt door Marcos van Deursen Lukaña, die het meteen op Facebook plaatste. Waarschijnlijk was Albert Heijn op zoek naar het woord 'caja', wat 'kassa' betekent. Helaas kwamen zij uit op 'caga'. Dat betekent 'stront' of 'diarree'. Ook het woord voor 'rij' is verkeerd geschreven en kan nu evengoed middeleeuws voor 'dochter' betekenen. Maar dat maakt het verzoek van de supermarkt alleen nog maar vreemder. Albert Heijn heeft Marcos bedankt voor het ontdekken van de spelfout. In de hoofdstad komen veel toeristen, onder wie veel Spaanstalige bezoekers. Hopelijk zullen zij in de toekomst iets minder verward zijn wanneer er een nieuwe vertaling hangt.

Marcos van Lukaña Nou Appie, wat lijk je toch te willen schrijven: --om te schijten/poepen, alstublieft een 'filla'--? Het Spaans is inmiddels de derde taal van het centrum van Amsterdam maar bij deze vertaling is...