Verstoppertje loopt fout in Berlijn: brandweer moet negenjarig jongetje bevrijden

17u15

Bron: Sky News, RTL Online

Een negenjarige Duitse jongen was verstoppertje aan het spelen met zijn jongere broer in het huis van zijn grootvader in Lichterfelde, Berlijn. Hij had de ultieme schuilplaats gevonden maar hij slaagde erin om zichzelf per ongeluk op te sluiten.

De jongen had als schuilplek gekozen voor een ongebruikte kluis. Toen hij er ging in zitten, viel de deur van de kluis achter hem dicht. Het negenjarige jongetje zat zo een tijdje opgesloten.

De verstopplaats werd gelukkig ontdekt door zijn familie. Zijn grootvader was echter de enige die de zescijferige van de kluis kende en hij was op dat moment niet thuis en onbereikbaar. De familie zag geen andere mogelijkheid en belde de brandweer.

Ongedeerd

Drie uur lang probeerde de familie en de brandweer verschillende geboortedata om zo de juiste cijfercombinatie te vinden. Terwijl werd er, door een kleine opening, zuurstof in de kluis gepompt. Zo had de jongen zeker geen zuurstoftekort.

Net toen een gespecialiseerd team op het punt stond de kluis open te breken, vulden ze de juiste zescijferige code in. De brandweer liet weten dat het kind in shock was maar dat hij gelukkig wel ongedeerd is. Hij zal in het vervolg zijn verstopplaats zorgvuldiger uitkiezen.

Ungewöhnlicher Einsatz in #Lichterfelde: Ein Kind hat sich beim Spielen in einem Tresor eingeschlossen. Es wurde von unseren Kollegen der @Berliner_Fw befreit. Dem Kind geht es gut und es ist wohlauf. #WirRettenBerlin pic.twitter.com/oz0z2pYCnt Berliner Feuerwehr(@ Berliner_Fw) link