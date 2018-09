Verpleegster verzorgt premature jongen, 28 jaar later zijn ze collega’s Arne Adriaenssens

01 september 2018

14u20

Bron: Stanford Hospital 0

Toen verpleegster Vilma Wong 28 jaar geleden de premature Brandon Seminatore verzorgde, had ze nooit gedacht dat ze decennia later met hem zou samenwerken. Toch bracht het toeval hen na bijna 30 jaar weer samen voor een emotionele reünie op de werkvloer.

In 1990 ziet Brandon Seminatore het levenslicht in het Lucile Packard Children’s Hospital in Palo Alto, California. De jongen kwam veel te vroeg ter wereld waardoor hij zijn eerste levensmaand op de afdeling prenatale intensieve zorgen doorbracht. De 26-jarige verpleegster Vilma Wong nam de baby onder haar hoede en verzorgde hem als haar eigen kind tot hij sterk genoeg was om samen met zijn ouders het ziekenhuis te verlaten.

In hetzelfde team

28 jaar later gaat het Brandon voor de wind. De twintiger studeerde voor dokter en behaalde moeiteloos zijn diploma. Als pediatrisch neuroloog in spe ging hij als assistent aan de slag in hetzelfde ziekenhuis waar hij ooit ter wereld kwam. Daar botste hij op de ondertussen 54-jarige Vilma.

“Brandon werkte in hetzelfde team als ik en was bezig met één van mijn patiënten”, getuigt de verpleegster. “Ik vroeg hem wie hij was en zijn achternaam klonk me meteen bekend in de oren.”

Vastbesloten te achterhalen waar ze hem van kende, polste ze naar zijn geboortestad. San Jose, zo bleek. Hij vertelde er ook terloops bij dat hij prematuur geboren werd en lange tijd in het ziekenhuis verbleef. Toen ging er bij Vilma een belletje rinkelen. “Ik vroeg hem of zijn vader een politieagent was. Daarop volgde een lange stilte waarna hij me vroeg of ik toevallig Vilma was.”

De cirkel is rond

De jongen zelf was behoorlijk van slag door de bijzondere ontmoeting. “Het was een surreële ervaring”, beschrijft hij. “Op het moment dat ze mijn naam herkende, besefte ik dat ik ooit één van de baby’s op deze afdeling was. Vandaag zorg ik zelf voor deze kinderen met de verpleegster die mij toen heeft verzorgd. De cirkel is rond.”

Ook Vilma zelf was behoorlijk van haar melk. “Initieel was ik in shock, maar ook dolgelukkig dat een kind waarvoor ik gezorgd had het zover had geschopt. Niet iedereen heeft het geluk zijn patiënten terug te zien na zo’n lange tijd."

Na de ontmoeting haalde de moeder van Brandon een oude foto van het tweetal van onder het stof. De verpleegster houdt hierop de jongen liefdevol in haar armen tijdens zijn tijd in het ziekenhuis. Ook voor de ouders van Brandon was het een blij weerzien met Vilma.

A chance encounter at Packard Children's has led to a heart-warming reunion. Brandon, our pediatric resident, was born 28 years ago in our NICU where Vilma was his nurse. Fast forward nearly 30 years, and Vilma recognized Brandon’s name while he was rounding at our hospital. pic.twitter.com/oWd4FYjEeK Stanford Children's(@ StanfordChild) link