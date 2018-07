Vermiste mopshond herenigd met baasje nadat politie 'pugshot' deelt TTR

19 juli 2018

09u46

Bron: CBS News 0 Het leukste van het web Een baasje uit de Amerikaanse staat New Jersey is opnieuw herenigd met zijn mopshond Bean, die zondagavond was weggelopen. Bean werd meegenomen door de politie van het Amerikaanse stadje Cape May, die een foto - een 'pugshot' - van de rebelse viervoeter maakte. Net als een echte crimineel kreeg het hondje een bord om zijn nek.

Enkele buurtbewoners zagen een mopshond - in het Engels 'pug' - door hun tuin rennen en belden de politie, die het dier meenam naar het politiekantoor. "Dit krijg je als je wegloopt van huis. Deze jongen liep door verschillende tuinen", schreven de agenten bij de foto van de viervoeter op Facebook. De harige dader moest - in afwachting van zijn vrijlating - even in de cel blijven.

De politie deed op Facebook een oproep om te bellen als iemand de eigenaar van het weggelopen hondje kende. Niet veel later meldde het baasje van de mopshond zich op het politiekantoor, waarna Bean op borgtocht werd vrijgelaten. "Het baasje betaalde met koekjes", aldus de politie van Cape May.



De foto van de 'gearresteerde' mopshond gaat momenteel viraal op het internet.