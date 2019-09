Verloren knuffel beleeft tijd van zijn leven in Buckingham Palace en keert terug naar huis met een vriendje AW

De 5-jarige Savannah Hart was de wanhoop nabij toen bleek dat ze het speelgoedaapje van haar kleuterschool had verloren tijdens een bezoek aan Buckingham Palace. Daarom schreef ze met de hulp van haar leerkracht een briefje aan de Britse Queen. En tot haar verbazing kreeg ze antwoord: het aapje zou na een exclusieve rondleiding in het paleis terug naar huis keren (met een vriendje).

Savannah Hart (5) was afgelopen zomervakantie met haar ouders op rondreis in Europa. Mee op reis was het knuffelaapje Harriet, een van de zes ‘reizende’ aapjes van haar kleuterschool in Australië. Later zou Savannah de avonturen van Harriet delen met haar klasgenootjes. Jammer genoeg verloor het meisje het knuffelaapje tijdens haar bezoek aan het paleis van de Britse koningin.

Eenmaal thuis vreesde het meisje dat ze het aapje nooit meer zou terugzien. Toch wilden Savannah en haar klasgenootjes er alles aan doen om het dierbare aapje terug thuis te krijgen. Dus schreven ze samen met hun leerkracht een brief aan niemand minder dan de Queen.

Binnen de week kregen ze een antwoord in de vorm van een mail, met enkele foto’s als bijlage. Harriet was terecht én had het naar haar zin in Buckingham Palace. De medewerkers hadden zich immers ontfermd over de knuffel. Harriet was druk bezig met het eten van scones en zou eerst op verkenningstocht gaan doorheen het paleis van de koningin alvorens terug naar huis te keren.

Even later vloog Harriet dan toch huiswaarts. Niet alleen trouwens, maar met een vriendje: een pluche corgi genaamd Rex. Hoe kan het anders?

