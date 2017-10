Vergeet superjachten, ultrarijken willen deze luxueuze duikboot ep; avh

14u18

Bron: KamerOne 0 Neyk Submarine Het leukste van het web Superjachten zijn helemaal passé, want de rijksten der aarde laten nu hun oog vallen op deze luxeduikboot. De 'Neyk' is liefst 19 meter lang, weegt 100 ton en kan veel dieper en sneller duiken dan andere privéduikboten.







Autobouwer Rolls Royce werkt in Nederland samen met Ocean Submarine, motorproducent MTU en techbedrijf Bosch aan deze fantastische luxeduikboot. Rijkaards kunnen met twaalf passagiers tot 500 meter diep duiken in pure luxe: aan boord vind je een mooie bar, flatscreens die in de muur verdwijnen, een galerij en een bibliotheek.



Hoeveel de duikboot zal kosten, is nog niet bekend, maar je zal wel wat dieper dan 500 meter in je portemonnee moeten duiken.

