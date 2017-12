Vergeet 'de jurk', het internet heeft het nu over 'de kast' Margo Verhasselt

16u55 1 reddit De kast: grijs met blauw, roze met wit of roze en lichtgroen? Het leukste van het web Als het op bizarre discussies aankomt, spande het internet de kroon toen hét onderwerp de kleur van 'de jurk' was. Twee jaar later wordt het internet opnieuw gek, maar dit keer door een kast.

Een nieuwe dag, een nieuwe discussie op het internet. Twee jaar geleden werd maar niet duidelijk welke kleur 'De Jurk' had. 'De Jurk' zette zowaar heel het internet op zijn kop omwille van welke kleur het kledingstuk nu juist had: blauw met zwart of goud met wit.

Dit keer komt het internet er niet uit welke kleur 'de kast' heeft: grijs met blauw, roze met wit of roze en lichtgroen? Er zijn verschillende kampen maar de eigenaar van de kast, die de foto de wereld instuurde, onthulde meteen de waarheid. De kast is grijs en blauw.