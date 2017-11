Vast in de modder en omsingeld door krokodillen: twee mannen overleven vijf dagen op dak van auto in zinderende hitte ep

09u50

Bron: News.com.au, PerthNow, Facebook 0 Facebook Charlie en Beau Bryce-Maurice nietsvermoedend voor hun nachtmerrie begon. Het leukste van het web Wat een ontspannend vistripje moest worden, veranderde voor Charlie Williams en Beau Bryce-Maurice in een nachtmerrie. De twee Australiërs trokken erop uit met de hond, maar kwamen al snel met hun auto in de modder vast te zitten. Toen ze beseften dat ze omsingeld werden door krokodillen en geen telefoonontvangst hadden, wisten ze dat ze in de penarie zaten.

De 19-jarige Charlie, de 37-jarige Beau en zijn hond Mindee kwamen vorige vrijdag in de problemen toen hun auto vast kwam te zitten op het schiereiland Dampier, 100 km ten noorden van Broome. Hun avontuur liep fout toen ze probeerden de auto om te draaien op een modderige weg. Toen het water opkwam, moesten ze op het dak van hun auto slapen om aan de krokodillen te ontsnappen die rond het voertuig cirkelden. De vader van Charlie verwittigde de politie maandag toen de twee mannen maar niet terugkeerden van hun uitstapje. Beau had een radio in de auto, maar ze slaagden er niet in contact te maken. De mannen hadden de hoop om zelf uit hun benarde situatie te raken opgegeven, dus zat er niets anders op dan te wachten tot iemand hen zou vinden.

Dreigende krokodillen

“De eerste avond zagen we een krokodil, Mindee bleef naar het water gaan, wat de interesse van de roofdieren wekte. We konden alleen hun kop zien, maar we wisten zeker dat er verschillende in de buurt waren. Een krokodil bleef die vijf dagen de hond in het vizier houden, hij zwom rond de auto als het vloed was. Het was een groot beest dat ons altijd vanop enkele meters in de gaten hield", vertelde Beau aan de Australische media.

Helemaal van de kaart

In de verzengende hitte overleefde het duo vijf dagen en vier nachten op het dak van de auto. Beau vertelde aan de media hoe het duo deze verschrikking heeft overleefd: "We hebben geprobeerd de moed erin te houden, zo zeiden we tegen elkaar dat de redding de volgende dag wel zou komen. Het was verschrikkelijk heet, niet de beste ervaring van mijn leven. Elke dag werden we nat, we hadden blaren op onze huid van de brandende zon, erg stresserend allemaal."

Charlie en Beau overleefden het dankzij het beetje eten en water dat ze hadden meegenomen voor hun trip. Uiteindelijk werden ze dinsdagochtend gered door de lokale politie. Sergeant Mark Balfour zegt dat de twee mannen duidelijk blij waren om de politie te zien. “Vijf dagen vastzitten in de wildernis bij zo'n hitte, er moet heel wat door hun hoofd zijn gegaan. De twee mannen waren doodop, uitgedroogd en helemaal van de kaart door de hitte.”