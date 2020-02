Vandaag is een wereldwijde ‘palindroomdag’, en wellicht ook de laatste die jij zal meemaken avh

02 februari 2020

08u19 48 Het leukste van het web Vandaag is een beetje een historische dag. Het is namelijk 2 februari 2020, ofwel 02/02/2020, een datum die er omgekeerd exact hetzelfde uitziet. Zulke datums worden ‘palindroomdagen’ genoemd. En vandaag is een extra speciale en zeldzame palindroomdag.

Een palindroom, ook wel een spiegelwoord genoemd, is een woord dat er omgekeerd hetzelfde uitziet. Enkele voorbeelden van palindromen zijn ‘lepel’, ‘negen’, ‘dood’, ‘kaak’. Een palindroomdag is een datum die er omgekeerd hetzelfde uitziet, zoals bijvoorbeeld vandaag: 02/02/2020.

Extra speciaal

Deze palindroomdag is extra speciaal, omdat hij wereldwijd werkt. In de VS bijvoorbeeld schrijven ze de maand voor de dag, maar ook daar hebben ze vandaag dus een palindroomdag: 02/02/2020. De vorige wereldwijde palindroomdag, is al 909 jaar geleden (11/11/1111) en zal pas over 101 jaar nog eens voorvallen: op 12/12/2121. Daarna moeten we liefst 1.010 jaar wachten tot 03/03/3030. En daarna nog eens 1.010 jaar, tot 04/04/4040.

Wat deze dag helemaal mooi maakt, is dat het de 33e dag van het jaar is, die dit jaar gevolgd wordt door nog 333 dagen.

Meer over VS