Van zes Duvels tegelijk inschenken tot een Duveltoren: cafés overtreffen elkaar met steeds zottere #Duvelchallenges Steven Alen

31 mei 2018

15u26 0 Het leukste van het web Brouwerij Duvel Moortgat heeft iets in gang gezet. De maker van onder meer het bier Duvel zette een video online waarin een Duvelglas wordt ingeschonken terwijl het balanceert op een flesje. "Dat kunnen wij ook", dachten ze bij twee cafés in Herentals. "En beter!"

In café Bar Bier schonk een barman een perfecte Duvel op het flesje in, netjes in een hoek van 45 graden. "Ik zette de video op Instagram, en toen heeft Den Thijs daar een challenge van gemaakt", vertelt uitbater Nick Van Rooy aan onze redactie.

"Wij gaan dat beter kunnen", dachten ze bij Den Thijs. "Wij doen dat met twee tegelijk", zegt uitbater Vincent Hendriks. Een fluitje van een cent voor de vaste barman Yves Leiss.

"Toen dachten we: 'twee tegelijk, dat kan je alleen verbeteren door vier tegelijk'. Dat hebben we dan ook geprobeerd, maar daarna deden die mannen dat toch niet met zes, zeker? Ze hadden iemand met heel grote handen gevonden, en die heeft er zes tegelijk ingegoten."

De toren

"Het was dan terug aan ons om beter te doen, en zo zijn we bij die toren uitgekomen", lacht Hendriks. Die toren, dat waren vier Duvelglazen die elk balanceren op een toren van twee andere glazen en drie flesjes.

"Ze hadden iemand met heel grote handen gevonden, en die heeft er zes tegelijk ingegoten" Vincent Hendriks

"Ze zijn dan naar hier gekomen om de overwinning te vieren", lacht Van Rooy. Mét Duvel, uiteraard. "En dan hebben wij nog iets extremers gedaan met acht Duvels op een ski vastgemaakt. We hebben dan acht glazen laten balanceren op de toog en die ingegoten. Het was wel een beetje sensatie."

Toch blijft Den Thijs de overwinning opeisen, omdat bij die laatste poging nogal wat bier werd gemorst. "Onze toren blijft het strafste tot nu toe", vindt Hendriks. "Ik ben eens curieus wat er nog gaat volgen."

Geen verspilling

Voor de uitbaters is de aandacht alvast mooi meegenomen. Ze zijn ook verheugd dat brouwerij Duvel Moortgat al heeft gereageerd. "Ze hebben het allemaal gezien en hebben ook gereageerd op onze posts", zegt Van Rooy.

"Ik verkoop eigenlijk bijna meer Duvel dan plat water" Vincent Hendriks

Tijdens de pogingen sneuvelden volgens Hendriks trouwens geen glazen in Den Thijs, al spreekt Van Rooy dat wel tegen. Hendriks zegt ook nog dat in zijn café geen Duvel werd verspild. "Die toren hebben we eerst getest met water, en dat lukte. Dus bij de eerste echte poging stond het erop." Het zijn dan ook echte liefhebbers bij Den Thijs. "Ik verkoop eigenlijk bijna meer Duvel dan plat water", aldus Hendriks.

En nu?

Kan dit nog beter? "Goh, we kunnen misschien nog een rijtje hoger", lacht Hendriks. "Als iemand anders iets probeert, kunnen we wel proberen dat te overtreffen. Maar voorlopig denk ik dat het wel goed zit zo. Ik ga wel de site van Moortgat in het oog houden. Als ze daar nog iets doen, dan proberen we daar iets zots van te maken."

Bij Bar Bier zijn ze alvast aan het brainstormen, geeft Van Rooy nog mee. Maar wat, dat weten ze nog niet. "We zijn iets aan het bedenken."

"We zijn iets aan het bedenken" Nick Van Rooy