Van koud naar heet: pepers eten moet succes van ijsdouche overdoen voor ALS BCL

02 februari 2018

00u00 0 Het leukste van het web De Ice Bucket Challenge leverde miljoenen op voor de zenuw-spierziekte ALS, nu moet een hete peper het succesverhaal nog eens overdoen. De spelregels zijn simpel: eet een pikant pepertje op, zet het filmpje daarvan op YouTube en nomineer drie vrienden om dezelfde uitdaging aan te gaan.

In Nederland gaat de Pepper Challenge sinds twee weken viraal, maar ook in ons land sijpelt de pikante opdracht nu stilaan door. ALS-patiënt Danny Czekaj, vorige zondag nog te zien in de tv-reeks 'Taboe', gaf de aftrap en daagt stand-upcomedians Bert Gabriëls, Alex Agnew en Bart Cannaerts uit. Durven ze niet, dan moeten ze geld storten voor de ALS Liga.

In 2014 bracht de Ice Bucket Challenge wereldwijd liefst 115 miljoen dollar (zo'n 92 miljoen euro) op. In België was dat 400.000 euro. De levensbedreigende spierziekte legt na verloop van tijd het volledige lichaam lam vanaf de nek.