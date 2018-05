Van een topdag gesproken: jarig, allerlaatste werkdag en dan plots nog miljonair ook ADN

07 mei 2018

11u00

Bron: CNN, BCLC 0 Het leukste van het web Wat een dag! Op 28 april was de Canadese Ping Kuen Shum uit Vancouver jarig én was het zijn allerlaatste werkdag ooit. Op de koop toe werd hij prompt miljonair.

Ja, de ultieme gelukzak had eigenlijk al een geweldige dag achter de rug toen hij in een winkel in Richmond, Brits-Columbia een loterijticketje van 1 Canadese dollar kocht. En toen werd zijn dag nog een pak beter. Hij had alle zes cijfers juist en won de grote jackpot van 2 miljoen Canadese dollar (zo'n 1.300.000 euro).

De British Columbia Lottery Corporation heeft intussen de winst bevestigd, afgelopen woensdag nam Shum het miljoenenbedrag in ontvangst. De winnaar had een kans van één op 13.983.816 om te winnen, voegde de loterij eraan toe. De gepensioneerde Canadees is stomverbaasd, maar uiteraard dolgelukkig. “Het is echt ongelofelijk dat dit allemaal op dezelfde dag gebeurde”, klinkt het in een statement dat de loterij heeft vrijgegeven. “Ik heb jarenlang heel hard gewerkt en ik kijk er enorm naar uit om dit fortuin met mijn familie te delen.” Shum ging samen met familie en vrienden op restaurant om het te vieren. Hij wil graag snel een grote reis naar China maken.