Valentijnsblunder van formaat: concerttickets voor Red Hot Chili Peppers blijken iets helemaal anders te zijn TTR

13 februari 2018

11u20

Bron: ABC11 0 Het leukste van het web Al een tijdje wilde Duncan Robb uit Chesterfield, Groot-Brittannië, zijn vriendin verrassen met tickets voor een concert van de Amerikaanse groep Red Hot Chili Peppers. Samen luidkeels meezingen met hits als “Under the Bridge” of “Californication” leek hem hét ideale cadeau. Toen de man op het internet zag dat de favoriete groep van zijn vriendin naar Belfast zou komen, kocht hij twee tickets voor amper 30 Britse pond per stuk. Dat koopje bleek een blunder van formaat.

Amper een paar letters verschil zorgden voor een grote verrassing. Duncan had geen tickets voor Red Hot Chili Peppers gekocht, maar wel voor Red Hot Chilli Pipers. Of zoals ze zichzelf op hun website omschrijven: “the most famous bagpipe band on the planet – ever”. Hun repertoire bestaat hoofdzakelijk uit herkenbare nummers zoals “We Will Rock You” en “Eye of the Tiger” gespeeld op… doedelzak.

“Toen ik de tickets zag, dacht ik: “Wat een koopje!” Ik vermoedde dat er nog amper kaartjes waren, dus twijfelde ik geen seconde om samen met mijn vriendin naar het concert in Belfast te gaan”, vertelt hij aan de nieuwswebsite ABC11. “Het optreden zou plaatsvinden op 10 februari, rond Valentijn. Een perfect cadeau en dus twee vliegen in één klap.”

Op Kerstmis gaf hij de tickets aan zijn vriendin, die door het dolle heen was. Ook zij had niet in de gaten dat haar vriendje zich vergiste. Zelfs niet wanneer ze de officiële tickets enkele dagen later per post in de bus kregen. “Niemand had door dat ik een fout had gemaakt”, aldus Duncan. (Lees verder onder de Tweet.)

Still can’t believe we’ve flown over to Belfast not for the @ChiliPeppers but to see the ‘worlds best bagpipe band’ @chillipipers ... thought I’d got a rate good deal on tickets n’all. Had a nightmare pic.twitter.com/YO72amVR4I Duncan Robb(@ Dunc_Cfc) link

Enkele dagen voor het optreden, merkte de vriendin van Duncan op dat ze niets kon terugvinden over het optreden van Red Hot Chili Peppers in Belfast. Op dat moment ging er een belletje rinkelen. “We moesten zo hard lachen! Gelukkig ontdekten we dit enkele dagen voor het concert en niet als we in de concertzaal waren.”

Hoe dan ook, het koppel reisde toch naar Belfast om het concert bij te wonen. Zijn vriendin verrassen is zonder enige twijfel gelukt. Het koppel hoopt de echte Red Hot Chili Peppers ooit nog te zien. Duncan beloofde zijn vriendin plechtig dat hij dan wel de juiste tickets zal kopen.