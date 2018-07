Vader verrast dochter met bijzondere projectie van voorbij wandelende dinosaurussen Redactie

22 juli 2018

10u49

Bron: Youtube

Een creatieve vader heeft zijn dochter Shelby (7) op een wel erg originele manier verrast. De man, die toneelknecht is in een theaterzaal in Las Vegas, heeft een groot projectiescherm geïnstalleerd achter het raam van de woonkamer. Daarop worden beelden van dinosaurussen geprojecteerd. Van de vleesetende velociraptor, de gigantische tyrannosaurus rex tot een schattige baby brachiosaurus: ze lopen allemaal voorbij het venster. De kleine brachiosaurus lijkt zelfs te reageren wanneer Shelby met de bal speelt.