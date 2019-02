Vader van tweeling kan dochtertjes niet uit elkaar houden: “Misschien moet ik een van hen kaal scheren” LH

15 februari 2019

11u07

Bron: Daily Mail 1 Het leukste van het web Ouders van tweelingen die bij momenten hun kinderen niet uit elkaar kunnen houden, hoeven zich niet te schamen. Zelfs Instagram-fenomeen Simon Hooper (35) bekende dat hij zijn tweelingdochters niet uit elkaar kon houden nadat zijn vrouw ze in gelijkaardige kleren had uitgedost. “Ik heb een levende ‘Wie is het’ moeten spelen”, zegt hij in een grappige post die meer dan 130.000 ‘vind-ik-leuks’ kreeg.

919.000 mensen volgen intussen de avonturen van Simon Hooper en zijn kroost via zijn soms hilarische Instagram-account. Daarin legt hij uit hoe hij zich staande probeert te houden als enige man in een gezin met vijf vrouwen. Twee van zijn vier dochters zijn van een tweeling, en dat zorgt blijkbaar soms voor verwarring.

In een recente post beschrijft hij dat hij zijn driejarige tweeling Ottie en Delilah even niet uit elkaar kon houden. “Ik dacht dat ik het onder de knie had. Ik dacht dat de dagen waarop ik me moest behelpen met ‘deze hier’ en ‘die daar’ en ‘de tweeling’ voorbij waren en dat ik een ouder zou worden die zijn twee genetische klonen uit elkaar zou kunnen houden. Ik had het mis”, schrijft Simon.

“En dat is allemaal de schuld van mijn vrouw die hen als spiegelbeelden van elkaar aankleedde vandaag. Ik moest helemaal terug van nul beginnen en heb vijftien minuten een levende ‘Wie is het’ moeten spelen. Ik noemde hen bij de verkeerde naam en kreeg geen antwoord terug. Ik overweeg sterk om een van hun hoofden te scheren. De krullen kunnen me gestolen worden, mijn nood om mijn eigen kinderen te kunnen identificeren is belangrijker.”

De post die uiteraard grappig bedoeld was, ontketende wel een discussie op het ouderforum Mumsnet. “Vroeger paste ik op tweelingmeisjes en binnen een maand kon ik ze uit elkaar houden. Dat lukte aan de hand van subtiele verschillen in hun uiterlijk, bijvoorbeeld de manier waarop hun haar viel, maar ook door het verschil in hun karakters”, reageerde iemand. Anderen namen het wel op voor Hooper.