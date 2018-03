Vader van kankerpatiëntje geeft lief antwoord op verkeerd gestuurd bericht, gaat viraal en haalt fortuin op om behandeling zoontje te betalen IB

Toen Tony Wood ineens foto's van een onbekend meisje doorgestuurd kreeg met de vraag of de jurk die ze in een winkel aan het passen was, goed stond, wist hij niet goed wat hij moest doen. Het berichtje was duidelijk niet voor hem bedoeld, maar hij wilde haar niet afschepen met een flauwe goedkeuring. Wat hij uiteindelijk deed, ontroerde het internet én zorgde voor een groot bedrag om de kankerbehandeling van zijn vierjarige zoontje te betalen.

Studente Sydney Uselton wilde een vriendin om raad vragen over een nieuwe jurk die ze aan het passen was, maar stuurde de foto’s per ongeluk naar het verkeerde nummer. Daardoor kwamen ze terecht bij Tony Wood, een vader van zes kinderen uit Spring Hill in de Amerikaanse staat Tennessee.

Grote druk om er mooi uit te zien

De man vreesde dat een foto van zichzelf met de boodschap dat de jurk haar mooi stond, niet heel geweldig zou overkomen bij het jonge meisje. Toch wilde hij haar laten weten dat de jurk haar mooi stond. “Ik weet welke druk jonge meisjes voelen om er goed uit te zien”, zegt Wood. Daarom verzon hij een creatieve oplossing.

Hij riep zijn kinderen bij elkaar, liet hen de foto’s zien en zette het vrolijke groepje op de foto terwijl ze goedkeurend hun duimen omhoog staken. Díe foto stuurde hij terug naar het meisje, met een tekstje erbij. “Hallo, mijn vrouw was niet thuis dus kon ik haar mening niet vragen, maar ik denk dat opgestoken duimen van onze kinderen beter overkomen dan een kalende man van middelbare leeftijd met overgewicht die zegt dat de jurk je mooi staat”, schreef de man.

Ziekenhuis

Een vriendin van Sydney zette vervolgens de berichtjes online op Twitter, wat Wood later pas opmerkte. Hij reageerde daar zelf weer op door te zeggen dat een van zijn kinderen, de vierjarige Kaizler, niet op de foto stond. Het jongetje was op het moment dat de foto werd genomen namelijk in het ziekenhuis waar hij voor leukemie wordt behandeld. Hij deelde daarbij de Facebookpagina ‘Prayers for Kaizler’, waarop ook een link te vinden is naar een GoFundMe-pagina waar mensen geld kunnen storten om mee te helpen met de betaling van Kaizlers behandeling.

Die link werd massaal aangeklikt en de Woods hebben inmiddels al vijftienduizend dollar aan giften ontvangen, drie keer zoveel als het gehoopte bedrag. Tony Wood is diep geraakt door de giften én geschrokken bij de plotse internetroem van hem en zijn familie. “Het is een grotere zegen dan je je kan voorstellen”, zegt hij over de gulle giften van alle onbekenden. “Dank jullie allemaal!”

Syd accidentally sent pics of her dress to the wrong number and this was their response 😂 pic.twitter.com/SWmcqSFiqh Mandi Miller ❂(@ bbymandi) link