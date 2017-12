Vader toont op hilarisch Instagramaccount hoe hectisch leven met identieke tweeling is Koen Van De Sype

Bron: Instagram, Metro 4 Instagram Het leukste van het web Ze waren nerveus toen ze zwanger bleken van hun eerste kindje, maar kregen pas echt klamme handjes toen de dokter hun vertelde dat het een tweeling zou zijn. “Ik wist niet eens hoe ik om moest gaan met één kind, laat staan met twee”, aldus Guy Vainer (31) uit Slovenië. Toen ze geboren waren, startte hij op Instagram een pagina, waarop hij het chaotische leven van zijn gezin documenteerde met hilarische foto’s.

“Ik was eigenlijk een beetje in shock toen de dokter ons het nieuws bracht”, aldus Guy. “We hadden helemaal geen ervaring met het opvoeden van kinderen. Het bleek inderdaad een beetje hectisch. Ze zijn als een tornado die door het huis raast. Binnen de vijf minuten is het hier meestal totale chaos.”

Ondeugend

De fotograaf besloot het onbekende te omarmen en begon een opmerkelijk fotoalbum bij te houden van het leven van zijn zonen Yanai en Barak. Daarin toont hij zijn ondeugende tweeling (intussen 1 jaar), terwijl ze allerlei fratsen uithalen. Een beetje een symbool van hoe hun leven echt is. “Gewone foto’s zijn zo saai”, zegt hij. “Ik kreeg wel al commentaar van mensen die het niet begrepen en ons slechte ouders vonden omdat we onze kinderen in gevaar brachten. Ze hoeven zich nochtans geen zorgen te maken. Ik gebruik Photoshop voor de stunts. Er is nog nooit iemand gewond geraakt.”

Ondanks de chaos zijn beide ouders dol op hun zonen. “Het is soms hectisch en lawaaierig, maar we zouden dit leven voor geen geld willen ruilen. We doen niets liever dan tijd met hen door te brengen. Hoewel het ook leuk is als ze ’s avonds in hun bed liggen.”

Hieronder enkele van de foto's die Guy postte op Instagram. Je vindt er nog meer op deze speciale pagina.

