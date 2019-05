Vader rijdt duizenden kilometers in houten Kever naar dochter in New York met prachtig cadeau: arriveren op haar 17de verjaardag LH

22 mei 2019

12u00

Bron: Facebook, The Daily Mail 6 Het leukste van het web Een 56-jarige schrijnwerker uit de Peruviaanse hoofdstad Lima heeft zijn dochter die duizenden kilometers verder woont, een wel heel speciaal verjaardagscadeau beloofd. Bienvenido Ortego beloofde haar om in een houten Kever, waar hij twee jaar aan gewerkt heeft, van Peru naar New York te rijden, goed voor een afstand van zeker 10.000 kilometer. Het plan is om er op 5 juli te arriveren, de dag van haar zeventiende verjaardag.

Het opmerkelijke plan kreeg eigenlijk al vorm in 2015. De toen 13-jarige Emeli zei tegen haar vader dat ze geen traditionele ‘quinceañera’ wou. In veel Latijns-Amerikaanse landen, dus ook in Peru, is het de traditie dat een meisje haar vijftiende verjaardag viert met een groot feest, waarbij de overgang van kind naar volwassene wordt gevierd. Emeli, die nu bij haar moeder in het New Yorkse stadsdeel Bronx woont, wou liever dat haar vader een auto uit hout bouwde en helemaal naar New York zou rijden. “Ik zal op jou wachten”, zei ze.

Daarop begon de man onmiddellijk met de bouw van een houten Chevrolet, die hij in 2017 voltooide. Maar helaas kreeg de auto later dat jaar in Colombia al snel te kampen met motorproblemen. Bienvenido liet de auto achter bij vrienden en keerde terug naar Peru om nieuwe onderdelen aan te schaffen, maar dan dook een nieuw probleem op. De Colombiaanse autoriteiten gaven hem maar vier dagen om het voertuig op Colombiaans grondgebied te repareren. Zijn droom om de verjaardagswens van zijn dochter te vervullen viel in het water.

In april 2018 trof hij echter een chassis en motor aan die behoorden tot twee afzonderlijke Volkswagen-modellen uit 1978. Die monteerde hij onder een handgemaakt houten koetswerk, zoals dat van een VW Beetle, de legendarische Kever, uit 1962. Hij koos voor een Kever omdat de auto “relatief klein is en de motor geen water verbruikt”, aldus Bienvenido. Eind maart kon hij dan eindelijk zijn lange reis in Peru starten. Na bijna twee maanden en een dikke 2.500 kilometer te hebben afgelegd, wacht hij nu in de Colombiaanse stad Cali tot de defecte motor kan hersteld worden. Bienvenido hoopt volgende week in de stad Medellin te kunnen aankomen en wil nog altijd op 5 juli in New York arriveren.