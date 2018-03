Vader neemt zijn dochter beet tijdens huwelijksaanzoek: "Dit had ik niet verwacht" TTR

29 maart 2018

21u57

De tranen rolden over de wangen van de Amerikaanse Allison Barron nadat haar partner Levi Bliss haar ten huwelijk had gevraagd. Het huwelijksaanzoek kreeg een grappige wending toen de vader van Allison plots verscheen met een opvallend bordje in zijn handen. "Mijn vader haalt wel vaker flauwe grappen uit", aldus Allison.

Twee jaar geleden leerden Allison Barron en Levi Bliss uit Winnemucca in de Amerikaanse staat Nevada elkaar kennen. Het was meteen liefde op het eerste gezicht. Voor Levi was het duidelijk: Allison was zonder twijfel de liefde van zijn leven. Afgelopen zaterdag nam de jongeman zijn geliefde mee naar een rustige plek om haar ten huwelijk te vragen. Zo zou niemand hen kunnen storen. Althans dat dacht hij.

Het koppel schrok toen ze plots Jake, de vader van Allison, in de verte zagen staan. De man had een bordje vast met een merkwaardig verzoek, gericht aan zijn dochter. "Zeg nee", had hij in drukletters geschreven. Tevergeefs, want Allison barstte uit in lachen, negeerde de boodschap en zei volmondig "ja" op de vraag van Levi of ze met hem wilde trouwen.

"Dit is wat mijn vader doet. Ik moest erdoor huilen, van het lachen weliswaar. Het is alweer een flauwe mop van hem, wat ik echt niet had verwacht", vertelt Allison. Het was een onvergetelijk moment voor de tortelduifjes, die zich de grap van Jake nog lang zullen herinneren.