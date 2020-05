Vader grote hit met instructiefilmpjes: 1,4 miljoen abonnees op YouTube binnen anderhalve maand Marith Attasio

22 mei 2020

12u30 0 Het leukste van het web Het ontstoppen van een gootsteen, een autoband verwisselen of een boekenplank aan de muur hangen: allemaal klusjes waar we in dit corona-tijdperk nét wat meer mee bezig zijn. De Amerikaanse Rob Kenney vertelt op YouTube stap voor stap hoe je deze karweitjes aanpakt en is daarmee razend populair.

Kenney zette het YouTube-kanaal ‘Dad, How do I?’ anderhalve maand geleden op. Deze week gaat de Amerikaan viral met zijn uitlegfilmpjes. Inmiddels volgen 1,39 miljoen mensen de filmpjes van Kenney en dat aantal loopt in hoog tempo op.

Uitlegvideo's

Met het YouTube-kanaal wil Kenney kinderen die opgroeien zonder ouders helpen met bepaalde basisklusjes. Hij geeft tips aan de kijkers over hoe je deze taken het makkelijkst uit kan voeren. De Amerikaan weet hoe het is om op te groeien zonder ouders. Zijn moeder was een alcoholiste en zijn vader verliet hem op zijn dertiende. Door de coronacrisis heeft de Amerikaan nu genoeg tijd om de filmpjes te maken, te meer omdat zijn eigen kinderen inmiddels het huis uit zijn. Zijn initiatief valt duidelijk in de smaak.

Aan het snel aantal stijgende abonnees te zien, hebben veel mensen behoefte aan de instructievideo's. Honderdduizenden mensen bekijken bijvoorbeeld hoe je een stropdas knoopt of hoe je de wc ontstopt. De kijkers sturen klusvragen op en aan de hand daarvan maakt Kenney een uitlegvideo.

Reacties

De enorm grote groep volgers overvalt de Amerikaan nogal. Gisteren plaatste hij een video om iedereen te bedanken voor de vele reacties. Hij vindt het fantastisch dat zoveel mensen iets hebben aan zijn filmpjes in deze tijd.