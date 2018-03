Vader bedenkt creatieve oplossing voor huilbaby die niet wil drinken: "Misschien mag het dan niet mannelijk lijken, het helpt" TTR

16 maart 2018

11u06

Het lukte de Amerikaanse Anthony Favors uit New York maar niet om zijn huilbaby te sussen. Als hij haar een flesje melk wilde geven terwijl zijn vrouw Shalanda (25) aan het werk was, barstte zijn kleine oogappel telkens uit in een hevige huilbui. Niets kon haar stil krijgen. Tot het moment dat de 31-jarige Favors een creatieve oplossing bedacht.

"Vanaf haar geboorte kreeg Lily’ahna borstvoeding, maar omdat mijn vrouw opnieuw moest gaan werken, wisselden we met het flesje af", zo vertelde Favors aan diverse nieuwswebsites. Dat bleek al snel een regelrechte ramp. Het meisje bleef maar huilen en duwde het flesje weg. "Dat huilen mag je erg luid interpreteren, alsof het huis te klein was. Enkel een borst leek haar te kalmeren", aldus de 31-jarige man.

Na vijf maanden begon de vader de situatie als hulpeloos te ervaren. "Als ik haar dan op mijn schoot had, greep ze steeds naar mijn borstkas. Ik zei haar dan dat ik daar geen melk had zitten en vond dat zelfs grappig. Maar dan begon ze weer te huilen. Erg frustrerend was dat." Net wanneer hij het niet meer zag zitten, kreeg de man een creatieve ingeving. "Waarom zou ik geen namaakborst creëren?", vroeg Favors zich af. Hij knipte een gat in zijn T-shirt waardoor hij de speen van een flesje duwde.

Tot zijn grote verbazing werkte het plan. "Eerst leek Lily’ahna erg verrast. Maar eens er druppeltjes melk tevoorschijn kwamen, ging ze er volledig voor. En het blijft werken, ook al zijn we intussen weer 5 maanden verder. Misschien mag het dan niet mannelijk lijken, het helpt en dat is was telt." Favors, die voor de vijfde keer vader werd, vindt het jammer dat hij de oplossing niet eerder heeft bedacht. "De band met mijn kind is zo veel sterker nu", besluit hij.

De foto's vonden al snel hun weg op sociale media en inspireerden al verschillende vaders die in een gelijkaardige situatie zitten.