Usain Bolt of de tuktuk, wie is de snelste?

Arnd Leroy

03 april 2019

11u19

Bron: KameraOne 0

Usain bolt racete in Peru tegen een tuktuk om te achterhalen wie van de twee de snelste was. Echt spannend was het niet. Eerst even handjes schudden en weg zijn ze, of toch een van de twee. De gepensioneerde Bolt laat de lokale taxi ter plekke achter en hoeft zich zelfs niet eens in te spannen om als eerste over de finish te komen. Na de wedstrijd haalt Bolt nog even zijn bekende move boven voor het publiek dat massaal kwam opdagen.