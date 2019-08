UPS krijgt opmerkelijk verzoek: koerier moet pakketjes verstoppen om koopwoede te verbergen HL

06 augustus 2019

17u40

Bron: CafeMom 1 Het leukste van het web De Amerikaanse Alexis Thomas heeft aan een koerierdienst gevraagd om pakketjes “te verstoppen voor haar echtgenoot” omdat haar online shopgedrag uit de hand was gelopen. Ze was echter vergeten dat ze een kleine koelkast had besteld. De bezorger luisterde toch naar het verzoek en deed zijn best om het pakket te ‘verstoppen’. Alexis deelde een foto van het voorval op Facebook en werd bedolven onder de reacties.

Alexis Thomas, een Amerikaanse moeder van vier kinderen, woont met haar gezin in Tokio. De voorbije weken logeerde ze bij haar schoonmoeder op het platteland in de Verenigde Staten. Zoals ze gewoon is, doet ze er veel van haar aankopen online. Ze liet zich echter wat gaan toen er grote solden waren op haar favoriete webshop, en de pakketjes begonnen binnen te stromen. Zo veel, dat haar echtgenoot er al lachend een opmerking over maakte.

Ze besloot in de app van de bezorgdienst een berichtje achter te laten voor de koerier met de vraag om bij afwezigheid het pakket te verstoppen voor haar echtgenoot. Zo zou de toestroom van pakketjes minder opvallen.

Vergeten bestelling

Waar ze op dat moment niet aan dacht, was dat één van haar laatste aankopen een kleine koelkast was. De bezorger die aan de deur stond met het pakket had het verzoek van Alexis wel degelijk gelezen en vond er niets beter op dan de deurmat op de doos te leggen. Hij schreef er een briefje bij: “Ik heb het pakketje verstopt voor jouw echtgenoot. Het ligt onder de mat.”

Tegen de Amerikaanse website CaféMom vertelde de vrouw over haar actie: “Ik was helemaal vergeten dat ik een koelkast had besteld. Dus toen ik een e-mail kreeg dat een pakket bezorgd was, ging ik nietsvermoedend kijken. Ik snapte eerst niet wat er gebeurd was, maar toen ik het briefje las barstte ik in lachen uit.”