Uitgeputte kater aan het infuus na wilde nacht met vijf vrouwtjes in kattenhotel IB

07 oktober 2019

03u12

Bron: New Zealand Herald 22 Het leukste van het web Een kater moest na een wilde nacht in een Chinees kattenhotel aan het infuus worden gelegd om bij te komen. De niet gesteriliseerde Blauwe Rus, die voor slechts een nachtje door zijn baasjes in een kattenhotel in Guangdong was achtergelaten, maakte van de gelegenheid gebruik om flink aan de zwier te gaan en met maar liefst vijf poezen te paren.

Volgens de eigenaars van raskat Xiaopi, een Blauwe Rus, hadden ze het personeel van het kattenhotel op voorhand nog gewaarschuwd dat het dier niet was gesteriliseerd. “Ik dacht dat ze professioneel zouden zijn, maar het staflid in kwestie heeft Xiaopi overdag niet gevoerd en heeft hem ’s nachts ook niet in een hok gedaan, zodat hij vrij rond kon lopen”, klinkt het verontwaardigd bij meneer Zhao.

Op camerabeelden van het kattenhotel is te zien wat Xiaopi met zijn nieuwbakken vrijheid doet. “Tussen half elf ’s avonds en vijf uur ’s morgens heeft mijn kater gepaard met vijf vrouwelijke poezen. En dat zijn enkel degenen die ik kon zien op de camerabeelden”, klaagt Zhao op sociale media.

Volgens de man kreeg hij ondanks zijn waarschuwing aan de staf van het hotel zelf de schuld van het incident. “Ze hadden ook nog het lef om kwaad te zijn op mij. Ik moest van hen de situatie gaan uitleggen aan alle andere eigenaars. Mijn f***ing kat is uitgeput en hangt aan een glucose-infuus en dan is dit mijn schuld?”

lees verder onder de tweet:

WOW: Male cat needs glucose drip after mating with five females in one night in pet hotel https://t.co/XYD4fzYFmS pic.twitter.com/gFRRNH4SLv hypervocal(@ hypervocal) link

Financiële compensatie

Uiteindelijk beseften de eigenaars van het kattenhotel dat zij zelf in de fout waren gegaan en boden ze het echtpaar Zhao hun excuses aan. Ook boden ze aan te betalen voor de dierenartsenkosten van Xiaopi na zijn wilde nachtje in het hotel.

Daarnaast heeft het kattenhotel beloofd de eigenaars van de mogelijk drachtige poezen financieel te compenseren en eventuele kittens voor hen door verkopen. “De eigenaars van de mogelijk drachtige katten hebben beloofd me een kitten te geven of een compensatie van 125 euro als hun katten drachtig blijken te zijn”, zegt Zhao. Raszuivere kittens van een Blauwe Rus kunnen veel geld opbrengen.

Xiaopi stelt het intussen goed: hij is van het infuus af en heeft zijn kracht weer terug. Of het echtpaar Zhao hun kater alsnog laat steriliseren om toekomstige escapades te voorkomen, is niet bekend.