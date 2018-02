Uil 'videobombt' verkeerscamera mvdb

25 februari 2018

De verkeerscamera aan een snelwegtunnel in Tampere, de derde grootste stad van Finland, kreeg eind vorige maand opmerkelijk bezoek.

Een uil kwam postvatten en bleef enkele tientallen seocnden in beeld. Het nachtdier keek zelfs recht in de lens, tot groot jolijt van het Finse ministerie van Verkeer dat de beelden via de sociale media deelde.